Правительство открыло пешеходный переход "Шегини" на границе с Польшей

Отныне не нужно платить перевозчику, чтобы проехать 300 метров нейтральной полосы.

Кабинет министров Украины во время заседания, 13 мая, принял решение об открытии пешеходного пункта пропуска “Шегини“ на границе с Польшей. Такое решение принято на заседании правительства, 13 мая.

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“Есть техническое постановление, которое открывает пешеходный пункт пропуска “Шегини“ для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость, поэтому предлагаю поддержать постановление“, - заявил глава МВД Арсений Аваков.

Так, пункт пропуска будет открыт с даты публикации постановления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше прогнозируют катастрофу без украинцев. В Польше сейчас потребность в “сотнях тысяч“ сезонных работниках из Украины. Без них может пропасть урожай.

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