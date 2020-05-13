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"Антиколомойский закон" уже заблокирован; теперь его нельзя подписать

Комментариев: 1
В Раду подан проект постановления, которым де-факто блокируется подписание и вступление в силу принятого в среду закона о банках.
Антон Поляков
Антон Поляков
Антон Поляков Фейсбук

Народный депутат Антон Поляков, который осенью был исключен из фракции “Слуга народа“, зарегистрировал в Верховной Раде постановление об отмене голосования за “антиколомойский“ законопроект о банках. Фото документа нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

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Следует отметить, что Поляков является рекордсменом по числу поправок, поданных к законопроекту о банках. Он указан в качестве автора в 6000 правок из 16 тысяч.

Для справки. Принятый во втором чтении законопроект нельзя передавать на подпись спикеру Верховной Рады и президенту Украины, если подан проект постановления об отмене результатов голосования за такой законопроект. Только после того, как депутаты рассмотрят в сессионном зале и отклонят проект постановления об отмене  результатов голосования за принятый законопроект, документ можно передавать на подпись руководству страны и публиковать в СМИ для его окончательного вступления в силу.

Антон Поляков/Телеграм

Напомним, в среду, 13 мая, Верховная Рада приняла в целом законопроект о банках, также известный как “антиколомойский закон“. Среди прочего он делает невозможным возвращение Приватбанка его прежнему владельцу Игорю Коломойскому.

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Теги: законопроект, постановление, Верховная Рада, Поляков
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Комментариев (2)
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shk67    13.05.2020, 17:30
Оценка:  0
shk67
От ушлепок!
Woodbrother    13.05.2020, 16:42
Оценка:  +10
Woodbrother
Примите в турборежиме закон о блокировании шестерок коломойского.
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