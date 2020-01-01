"Следующие дни ключевые": Зеленский сказал, когда смягчат карантин

Президент анонсировал следующий этап отмены карантинных ограничений, но предупредил об ответственности каждого украинца.

Коронавирусная инфекция в Украине еще не побеждена, а потому украинцам рано расслабляться и нарушать действующие карантинные ограничения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении к народу.

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Президент отметил, что ему хорошо известно об усталости людей от карантина и об ожидании его скорейшей отмены.

Поймите - нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион заболевших коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин, - заявил глава государства.

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В то же время Зеленский анонсировал начало второго этапа смягчения карантина с 22 мая. На этом этапе будут сняты ограничения на спортивные соревнования, работу гостиниц, проведение ВНО и другое. По его словам, для дальнейшего ослабления карантина нужно достичь умеренного количества новых заболеваний и некритической загрузки больниц.

Поэтому, пожалуйста, будьте ответственными и делайте шаги навстречу: носите маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдайте правила гигиены. Последующие дни – ключевые. Давайте соберемся и сделаем всё для наступления следующего этапа смягчения карантина, - отметил президент.

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Также в своем обращении Владимир Зеленский напомнил о продолжающейся борьбе пожарных с возгораниями лесов и травы. Отдельно глава государства поблагодарил депутатов за принятый сегодня во втором чтении законопроект о банках.

Напомним, в среду, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл в парламент, чтобы призвать народных депутатов поддержать законопроект о банках. Президент отметил, что этот закон очень важен для экономики.

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