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В общежитии под Киевом продолжается вспышка COVID-19

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В общежитии Вишневого зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Общежитие в Вишневом
Общежитие в Вишневом
Нацполиция Украины

По данным на 13 мая коронавирусная болезнь лабораторно подтверждена у 21жителя общежития в городе Вишневое в Киевской области. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина.

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"Вишневое, общежитие по адресу Просвещения, 5, в котором продолжает работу санитарно-карантинный пункт. После завершения срока режима самоизоляции, с 4 мая по 6 мая провели контрольное ПЦР-тестирование 222 жителей общежития. В результате повторно обнаружили коронавирус у 10 человек, а у двух диагностировали его впервые", - сообщил чиновник.

Володин уточнил, что 7 мая 56 жителей общежития сдали повторное тестирование на коронавирус. У 45 из них уже два теста показали отрицательный результат, что свидетельствует об их выздоровлении.

На данный момент в доме находится 21 человек с подтвержденным коронавирусом.

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