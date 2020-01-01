Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутреннему паспорту

Кабмин ужесточил правила пересечения украинско-белорусской границы гражданами Украины.

С 1 сентября 2020 года граждане Украины не смогут посещать Беларусь по внутренним паспортам. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, пишет “Интерфакс-Украина“.

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Постановление правительства предусматривает упразднение с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь. При въезде в Украину с территории Беларуси можно будет использовать внутренний украинский паспорт.

Напомним, Лукашенко посоветовал белорусам устраиваться на “нелюбимую“ работу. По словам лидера Беларуси, в стране достаточно рабочих мест.

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