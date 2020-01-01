Погода в Украине на 14 мая: Дожди

В восточных и южных областях сохранится солнечная погода.

Погода в четверг, 14 мая, в Украине будет в основном дождливой. Солнечно будет лишь в южной и восточной части страны, а также в Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до +23 градусов тепла, ночью от +7 до +10;

На севере Украины температура днем +12… +14, ночью +6… +8;

В центральных областях температура днем +13… +23, ночью от +6 до +9;

На востоке страны днем от +13 до +23, ночью от +4 до +8;

На юге Украины днем от +18 до +23 градусов, ночью от +6 до +10;

В Крыму днем +19… +21, ночью +6… +8;

В Киеве днем +13… +15, ночью +7… +9.

Погода в Украине на 13 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 14 мая, на крайнем севере ожидается +9… +13 градусов, в большинстве северных областей +12… +16 градусов. В центральных областях +17… +22 градуса, в Винницкой до +25 градусов. На Востоке Украины +16 градусов на Харьковщине, +18… +22 градуса - в Луганской и Донецкой. На юге в прибрежных районах +17… +20 градусов, на континентальной части +20… +25 градусов. На Западе вообще - центрифуга: на Волыни и Ровенщине +10… +12 градусов, в большинстве западных областей +12… +18 градусов, в Закарпатье до +22 градусов. На Черновицкую область может навалиться жара.

В северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесскую область. В зоне дождей возможны грозы. На Востоке, на значительной части Юга, в Днепре и районах существенные осадки завтра маловероятны, - пишет Диденко.

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