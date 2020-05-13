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В Раде загорелось рабочее место "Слуги" Ткаченко

Комментариев: 1
Небольшой пожар случился в парламентском зале.
Народнвй депутат Максим Ткаченко
Народнвй депутат Максим Ткаченко
Максим Ткаченко/FB

13 мая, во время внеочередного заседания Верховной Рады, в сессионном зале загорелось рабочее место нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко. Об этом его коллега Никита Потураев рассказал журналистам Цензор.НЕТ.

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"Только что загорелось рабочее место Макса Ткаченко, который сидит перед Александром Корниенко.Все дело в проводке, это она загорелась. Еще с утра в зале некоторые жаловались на запах горелой пластмассы. Но запах был настолько неуловимый, что большинство депутатов просто не обратили внимание. А сейчас, после перерыва, когда Разумков включил систему "Рада", из панели на рабочем месте Макса Ткаченко (который в этот момент отсутствовал), повалил дым", - сообщил нардеп.

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Панель перестала дымить после того, как спикер парламента Дмитрий Разумков отключил систему "Рада".

"Но дымило прилично. Сейчас вот пришел инженер, раскрутил панель и вникает в ситуацию. Все-таки там полно проводов, и в следующий раз может полыхнуть серьезнее", - добавил Потураев.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале опубликовал видео задымления рабочего места Ткаченко.

Напомним, Верховная Рада выходит из карантина с 18 мая.

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    13.05.2020, 17:41
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ага. Под "слугами" уже земля гореть начинает.
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