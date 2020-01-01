В Кабмине рассказали, как школьники закончат учебный год

Глава МОН отметила, что учебный год не будут продлевать.

Учебный год в украинских школах из-за карантина продлевать не будут. Он завершится в конце мая, а ВНО планируют провести с 25 июня по 17 июля.

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Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий на заседании правительства.

По словам Минздий, сегодня Минобразования работает над реализацией первого сценария из трех разработанных из-за карантинав связи с распространением коронавируса.

Также глава ведомства добавила, что с 6 по 18 мая можно зарегистрироваться на ВНО в пункте, расположенном ближе к месту жительства.

Более чем в 1500 пунктах тестирования будут обеспечены соответствующие условия безопасности. Рекомендательные материалы готовим вместе с Министерством здравоохранения, - объяснила Мандзий.

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Между тем, ситуацию прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что ВНО состоится в 2020 году при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине будет позволять его провести.

Пока план такой, но, конечно, мы каждую неделю смотрим и анализируем, как мы двигаемся и Министерство Здравоохранения дает свои заключения этапности и подтверждение тех или иных дат, возможно их смещение при необходимости. Надо понимать, как мы будем двигаться с развитием эпидемии, - говорит он.

Напомним, МОН перенесло вступительную кампанию на август. Зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриенты смогут с 1 августа, а подать документы в ВУЗ - с 13 по 22 августа.

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