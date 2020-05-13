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Разумков созывает ВР, чтобы продлить блокировку российских сайтов

Комментариев: 1
Депутаты соберутся на второе за день внеочередное заседание.
Спикер Рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады Дмитрий Разумков
Пресс-служба ВР

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков дал распоряжение подготовить проведение внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления №3319 об обращении в СНБО о продлении блокировки ряда российских сайтов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Прошу аппарат подготовить соответствующее распоряжение", - сказал Разумков во время внеочередного заседания ВР.

Отмечается, что инициатором проведения внеочередного заседания ВР стал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, трехлетний запрет российских "Одноклассников" и "Вконтакте" истекает уже на этой неделе.

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Комментариев (1)
Vuyco    13.05.2020, 18:16
Оценка:  +1
Vuyco
І за одно newswire, zik, 112 і 1+1 - найбрехливіші !
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