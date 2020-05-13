Разумков созывает ВР, чтобы продлить блокировку российских сайтов

Депутаты соберутся на второе за день внеочередное заседание.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков дал распоряжение подготовить проведение внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления №3319 об обращении в СНБО о продлении блокировки ряда российских сайтов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Прошу аппарат подготовить соответствующее распоряжение", - сказал Разумков во время внеочередного заседания ВР.



Отмечается, что инициатором проведения внеочередного заседания ВР стал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, трехлетний запрет российских "Одноклассников" и "Вконтакте" истекает уже на этой неделе.

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