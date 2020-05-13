Разумков созывает ВР, чтобы продлить блокировку российских сайтов
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков дал распоряжение подготовить проведение внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления №3319 об обращении в СНБО о продлении блокировки ряда российских сайтов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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"Прошу аппарат подготовить соответствующее распоряжение", - сказал Разумков во время внеочередного заседания ВР.
Отмечается, что инициатором проведения внеочередного заседания ВР стал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Напомним, трехлетний запрет российских "Одноклассников" и "Вконтакте" истекает уже на этой неделе.
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