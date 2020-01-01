Онищенко заочно объявили обвинительный акт

Адвокаты Александра Онищенко попросили 188 дней на ознакомление с материалами, но суд им отказал.

Александр Онищенко в Германии ожидает решения об экстрадиции в Украину РБК-Украина

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда в среду, 13 мая, прокурор зачитал обвинительный акт по делу бывшего народного депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовой схемы". Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Прокурор САП зачитал в зале Антикорсуда обвинения любителю лошадей Александру Онищенко. Его считают организатором "газовой схемы" на 3 млрд грн (700 млн от схемы и 2 млрд сделок с налоговиками во главе с Насировым)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после зачитывания обвинительного акта, адвокаты попросили 188 дней на ознакомление с материалами, но суд им отказал. По словам судьи, такие длинные сроки вредят самому обвиняемому.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили эту информацию, заявив, что в деле Онищенко сегодня состоялось первое заседание суда по существу. В следующий раз суд соберется уже завтра – заседание назначено на 10:00 утра.

Напомним, Александр Онищенко сейчас находится в Германии, где ожидает решения об экстрадиции в Украину. Суд слушает дело относительно экс-нардепа заочно.

Как известно, Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

В ноябре в НАБУ заявили, что Онищенко проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован.

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