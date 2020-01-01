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Украинцам поступают звонки от псевдосотрудников НАПК

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На субъектов декларирования "сотрудники агентства" оказывают давление в интересах коллекторских компаний.
В НАПК призывают граждан быть бдительными
В НАПК призывают граждан быть бдительными
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Украинцам стали поступать звонки от лиц, выдающих себя за работников НАПК, которые могут действовать в интересах коллекторов, сообщает агентство в Telegram.
 
"НАПК предостерегает: неизвестные лица, выдавая себя за работников НАПК, могут действовать в интересах коллекторов", - говорится в сообщении.
 
В агентство все чаще поступает информация о случаях, когда неизвестные лица звонят субъектам декларирования от имени сотрудников НАПК и пытаются оказывать на них давление в интересах коллекторских компаний.
 
"Если лицо представляется работником НАПК, звонит вам с мобильного номера или обращается с подозрительной электронной почты, просим сообщать об этом в Национальную полицию или НАПК по таким контактам: e-mail: anticor_v_nazk@nazk.gov.ua; телефон: (044) 200-08-78", - сообщили в агентстве.
 
В ведомстве добавили, что уполномоченные лица НАПК обращаются к субъектам декларирования, используя такие средства связи: официальную электронную почту, которая заканчивается на @ nazk.gov.ua; стационарные телефоны, начинающиеся на 044 (однако, в целях проведения полной проверки деклараций данный вид связи не практикуется) почтовые отправления.
 
В агентстве призвали граждан быть бдительными и осмотрительными.
 
О звонках мошенников субъектам декларирования, которые представляются сотрудниками НАПК, сообщалось еще в 2018 году.
 
Перед этим в Национальном банке Украины предупредили граждан о телефонных мошенниках, которые активизировались во время карантина.

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Теги: телефон, мошенники, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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