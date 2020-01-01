Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Митинги в Киеве привели к масштабным пробкам

Комментариев: 0
Протест инвесторов Укрбуда переместился под Минобороны. Перевозчики перекрыли Европейскую площадь.
Митинг инвесторов Укрбуда в Киеве
Митинг инвесторов Укрбуда в Киеве
golos.ua

Несколько одновременных митингов в Киеве создали большие пробки на дорогах. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Протестующие в Киеве идут на более радикальные меры, чтобы быть услышанными. Так, перевозчики перекрыли Европейскую площадь, переходя дорогу назад-вперед. Таким образом, они формально не нарушают закон", - говорится в сообщении.

Из-за протеста в этом районе столицы не могут проехать автомобили. Полиция просит водителей ехать в объезд.

На Воздухофлотском проспекте возле Министерства обороны, из-за митингующих инвесторов Укрбуда образовалась ещё одна пробка.

 

 

 
Также Корреспондент писал, что под Кабмином идут несколько протестов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, митинг, протесты, пробки, карантин, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь