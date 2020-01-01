Протест инвесторов Укрбуда переместился под Минобороны. Перевозчики перекрыли Европейскую площадь.

Несколько одновременных митингов в Киеве создали большие пробки на дорогах. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Протестующие в Киеве идут на более радикальные меры, чтобы быть услышанными. Так, перевозчики перекрыли Европейскую площадь, переходя дорогу назад-вперед. Таким образом, они формально не нарушают закон", - говорится в сообщении.

Из-за протеста в этом районе столицы не могут проехать автомобили. Полиция просит водителей ехать в объезд.

На Воздухофлотском проспекте возле Министерства обороны, из-за митингующих инвесторов Укрбуда образовалась ещё одна пробка.

Cмотрите фотогалерею: Митинги в Киеве привели к масштабным пробкам

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