Агентство ЕС внесло украинские аэропорты в список рисковых из-за пандемии

Аэропорты в Киеве и Черновцах расположены в эпицентрах вспышек коронавируса, решили в европейском агентстве.

В трех украинских аэропортах есть высокий риск передачи коронавируса. К такому выводу пришло Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в среду, 13 мая.

Аэропорты Борисполь и Жуляны в Киеве, а также аэропорт в Черновцах попали в список рисковых аэропортов. Отметим, что в списке не указаны названия аэропортов, а только - Киев и Черновцы.

При этом список рисковых аэропортов разработан в координации с государствами-членами EASA и основан на информации от ВОЗ, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также других авторитетных институтов общественного здравоохранения.

Это значит, что самолеты, которые летают в и из Украины, должны проходить полную дезинфекцию специализированными средствами после каждого полета в и из украинских аэропортов. Кроме того, они должны быть оборудованы одним или несколькими универсальными комплектами для защиты членов экипажа, что оказывают помощь в случае потенциальных случаев заражения COVID-19, а также для очистки и правильного удаления потенциально инфицированного содержимого.

Список вступает в силу 14 мая. Всего туда попали аэропорты из 32 стран мира, среди которых девять стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса, а также ряд аэропортов США, России и Великобритании.

Напомним, что Украина откроет пункт пропуска на польской границе. Решение об открытии пешеходного пункта Шегини принял Кабмин, но дата открытия пункта пока не сообщается.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил собираться группами. Украинцы могут собираться группами до восьми человек. Правительство также регламентировало работу летних террас ресторанов.

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