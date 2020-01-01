Рада проведет еще одно внеочередное заседание до конца дня

Нардепы планируют принять постановление о продлении санкций против российских соцсетей и интернет-сервисов.

Российские соцсети и интернет-сервисы уже три года блокируются в Украине Корреспондент.net

Верховная Рада проведет в среду еще одно внеочередное заседание для принятия постановления о продлении санкций против российских соцсетей и интернет-сервисов. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков во время внеочередного заседания, сообщает Укринформ 13 мая.

"Если никто не возражает, то я могу издать распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины в конце этого заседания", – сказал Разумков и попросил аппарат парламента подготовить соответствующий проект распоряжения.

Перед этим с просьбой провести внеочередное заседание к спикеру обратился глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"У нас сегодня собрали 150 подписей за то, чтобы мы приняли постановление Верховной Рады относительно поддержки санкций против российских интернет-сервисов. У них там срок заканчивается 15 мая, и чтобы не собираться в понедельник, я предлагаю сегодня последним вопросом созвать новую внеочередную и просто проголосовать за это", – сказал Арахамия.

Напомним, в мае 2017 года вступил в силу указ президента Порошенко о блокировании российских соцсетей и некоторых СМИ на три года.

Также сообщалось, что СБУ предлагает продлить санкции в отношении российских соцсетей Одноклассники и ВКонтакте еще на три года. По данным спецслужбы, около 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

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