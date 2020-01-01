Суд оставил под стражей экс-главу МИД

Судья апелляционной инстанции не согласился с доводами адвокатов подозреваемого в убийстве.

Кожара может выйти на свободу в случае внесения залога korrespondent.net

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, подтвердив решение Шевченковского районного суда, избравшего в качестве меры пресечения арест на 60 дней с возможностью выхода на свободу под залог в 14,083 млн гривен. Об этом в среду, 13 мая, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на определение суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в резолютивной части определения Киевского апелляционного суда.

Напомним, 21 февраля в селе Чайки Киевской области в доме Кожары был убит бывший генеральный директор телеканала Интер Сергей Старицкий.

Супруги Кожары утверждали, что их гость застрелился сам после совместной выпивки. При этом выстрел был сделан из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Позже Национальная полиция сообщила, что гибель Старицкого расследуется как умышленное убийство. Кожара был задержан 25 марта по подозрению в совершении преступления.

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