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Кабмин уволил и.о. главы Госэкоинспекции Фирсова

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По словам Егора Фирсова, ему не объяснили причины такого решения.
Егор Фирсов
Егор Фирсов
Егор Фирсов/FB

13 мая исполняющего обязанности руководителя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова уволили с его поста. Об этом сам Фирсов сообщил н своей странице в Telegram.

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"Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было", - сообщил он.

Фирсов добавил, что ожидал увольнения.

"Судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - рассказал он.

Напомним, Юрий Витренко сообщил, что его увольняют из Нафтогаза.

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Комментариев (1)
Woodbrother    13.05.2020, 18:56
Оценка:  0
Woodbrother
Видимо так и не научился играть членом на рояле.
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