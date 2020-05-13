Кабмин уволил и.о. главы Госэкоинспекции Фирсова

По словам Егора Фирсова, ему не объяснили причины такого решения.

13 мая исполняющего обязанности руководителя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова уволили с его поста. Об этом сам Фирсов сообщил н своей странице в Telegram.

Читай также: Разумков созывает ВР, чтобы продлить блокировку российских сайтов

"Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было", - сообщил он.



Фирсов добавил, что ожидал увольнения.



"Судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - рассказал он.

Напомним, Юрий Витренко сообщил, что его увольняют из Нафтогаза.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.