На фото показали учения ПВО десантных войск

Подразделения выполнили боевую стрельбу на оценку отлично. Все цели были уничтожены, расчеты действовали четко и слаженно.

Подразделения противовоздушной обороны ДШВ выполнили боевые стрельбы из штатных огневых средств на тактических учениях в Ровенской области. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования десантно-штурмовой войск ВСУ.

"Во время учений были отработаны вопросы непосредственного управления подразделениями дивизиона, вождение техники в условиях сложной местности, задачи по прикрытию подразделений бригады в ходе выполнения задач по назначению, а также отражения ударов воздушного противника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что завершающим этапом подготовки зенитчиков стали зачетные боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов Стрела-10, переносных зенитно-ракетных комплексе Игла и зенитных установок ЗУ-23-2.

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