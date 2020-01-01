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На фото показали учения ПВО десантных войск

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Подразделения выполнили боевую стрельбу на оценку отлично. Все цели были уничтожены, расчеты действовали четко и слаженно.
Учения ПВО ВСУ
Учения ПВО ВСУ
facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Подразделения противовоздушной обороны ДШВ выполнили боевые стрельбы из штатных огневых средств на тактических учениях в Ровенской области. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования десантно-штурмовой войск ВСУ.

"Во время учений были отработаны вопросы непосредственного управления подразделениями дивизиона, вождение техники в условиях сложной местности, задачи по прикрытию подразделений бригады в ходе выполнения задач по назначению, а также отражения ударов воздушного противника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что завершающим этапом подготовки зенитчиков стали зачетные боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов Стрела-10, переносных зенитно-ракетных комплексе Игла и зенитных установок ЗУ-23-2.

 

 

 
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Теги: армия и вооружение, учения, фоторепортаж, десантники, ВСУ, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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