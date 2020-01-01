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Шмыгаль объявил условие проведения ВНО для выпускников школ

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Главным образом решение по датам будет зависеть от рекомендаций министерства здравоохранения.
Знания выпускников школ проверят, если позволит эпидемобстановка
Знания выпускников школ проверят, если позволит эпидемобстановка
Dnepr.info
 
Внешнее независимое оценивание знаний выпускников школ в 2020 году состоится при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволит его проводить. Об этом в среду, 13 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
 
 
На заседании правительства он поддержал предложение министерства образования и науки провести ВНО с 25 июня по 17 июля.
 
"Пока план такой, но, конечно, мы каждую неделю смотрим и анализируем, как мы двигаемся и министерство здравоохранения дает свои заключения этапности и подтверждение тех или иных дат", - сказал Шмыгаль. 
 
По словам премьера, при необходимости возможно смещение дат проведения ВНО. "Надо понимать, как мы будем двигаться с развитием эпидемии", - заявил он.
 
Ранее исполняющая обязанности министра Любомира Мандзий сообщила, что министерство образования и науки в этом году планирует провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. 

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Теги: эпидемия, Кабмин Украины, карантин, минобразования
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Источник: korrespondent.net

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