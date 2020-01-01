Шмыгаль объявил условие проведения ВНО для выпускников школ

Главным образом решение по датам будет зависеть от рекомендаций министерства здравоохранения.

Внешнее независимое оценивание знаний выпускников школ в 2020 году состоится при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволит его проводить. Об этом в среду, 13 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На заседании правительства он поддержал предложение министерства образования и науки провести ВНО с 25 июня по 17 июля.

"Пока план такой, но, конечно, мы каждую неделю смотрим и анализируем, как мы двигаемся и министерство здравоохранения дает свои заключения этапности и подтверждение тех или иных дат", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, при необходимости возможно смещение дат проведения ВНО. "Надо понимать, как мы будем двигаться с развитием эпидемии", - заявил он.

Ранее исполняющая обязанности министра Любомира Мандзий сообщила, что министерство образования и науки в этом году планирует провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

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