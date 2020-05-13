В Крыму решили расследовать преступления нацистов во время ВМВ

Российские оккупанты открыли уголовные дела по фактам преступлений оккупантов немецких.

Оккупационный “Верховный суд Республики Крым“ возобновил расследование преступлений, совершенных немецкими оккупантами на территории Крыма в годы Второй мировой войны. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Отмечается, что Генеральная прокуратура России сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Второй мировой войны. В частности, указывается, что за период оккупации Алушты, Евпатории, Симферополя и других населенных пунктов “замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей“.

Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек, – отметили в Генпрокуратуре России.

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Оккупационная прокуратура полуострова подала ходатайство в оккупационный Верховный суд Крыма, в котором просила отменить постановление о прекращении уголовного дела, закрытое ранее, материалы которого при этом были переданы в Германию.

Напомним, Аксенов решил запретить в Крыму кондиционеры из-за коронавируса. Оккупационные власти полуострова уверены, что кондиционеры способны распространять коронавирус.

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