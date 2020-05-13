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В Крыму решили расследовать преступления нацистов во время ВМВ

Комментариев: 11
Российские оккупанты открыли уголовные дела по фактам преступлений оккупантов немецких.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

Оккупационный “Верховный суд Республики Крым“ возобновил расследование преступлений, совершенных немецкими оккупантами на территории Крыма в годы Второй мировой войны. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Отмечается, что Генеральная прокуратура России сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Второй мировой войны. В частности, указывается, что за период оккупации Алушты, Евпатории, Симферополя и других населенных пунктов “замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей“.

Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек, – отметили в Генпрокуратуре России.

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Оккупационная прокуратура полуострова подала ходатайство в оккупационный Верховный суд Крыма, в котором просила отменить постановление о прекращении уголовного дела, закрытое ранее, материалы которого при этом были переданы в Германию.

Напомним, Аксенов решил запретить в Крыму кондиционеры из-за коронавируса. Оккупационные власти полуострова уверены, что кондиционеры способны распространять коронавирус.

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Теги: Крым, ВМВ, нацисты
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Комментариев (11)
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i-danish70    13.05.2020, 20:04
Оценка:  0
i-danish70
Интересно сколько миллионов, даже не тысяч угнано с тех пор на работу в Россию, из Крыма и Донбасса с 2014-го???
i-Вес    13.05.2020, 20:17
Оценка:  0
i-Вес
Никого не угоняли, люди туда от вас сами бегут - "хоть тушкой, хоть чучелом".
Woodbrother    13.05.2020, 19:29
Оценка:  +3
Woodbrother
Опрашивать крымских татар будут как свидетелей ? Лаптей из на московии тогда в Крыму не было Крымские татары им расскажут о зверствах кремлевских фашистов.
Vodavozz    13.05.2020, 19:18
Оценка:  -5
Vodavozz
Скажем дружно"Спасибо"граждани ну Турчинову за то что он более 6 лет назад позволил Крыму выйти из состава нашего гнилого коричневого болота и стать частью Настоящего Государства!
Woodbrother    13.05.2020, 19:27
Оценка:  +2
Woodbrother
Ватник из на россии, Крым - временно оккупированная территория. Никогда он не был на российским и сейчас не будет.
Брюква_и_Клюква    13.05.2020, 19:42
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Не пей крымскую воду, Spermaglott, козлом станешь. Впрочем, ты уже ее напился...
сергей11    13.05.2020, 19:07
Оценка:  0
сергей11
Начали бы уже с преступлений крымского хана.
сергей11    13.05.2020, 19:07
Оценка:  -1
сергей11
Начали бы уже с преступлений крымского хана.
сергей11    13.05.2020, 19:07
Оценка:  -1
сергей11
Начали бы уже с преступлений крымского хана.
сергей11    13.05.2020, 19:07
Оценка:  -1
сергей11
Начали бы уже с преступлений крымского хана.
Woodbrother    13.05.2020, 19:00
Оценка:  +1
Woodbrother
Гораздо интереснее расследовать преступления нынешних кремлевских нацистов.
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