На Полтавщине птицефабрика не справляется с утилизацией 600 тысяч кур

Процедура временного захоронения погибшей птицы проводится с учетом всех норм, утверждает руководство Кременчугской птицефабрики.

Кременчугская птицефабрика не может справиться с утилизацией биомассы, которую необходимо провести после гибели 600 тысяч кур 2 мая из-за обесточивания вентиляционной системы. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации в среду, 13 мая.

Председатель ОГА Олег Синегубов сегодня посетил Кременчугскую птицефабрику в селе Потоки в ходе рабочей поездки в Кременчугский район и заявил, что погибшие птицы должны быть утилизированы

"Возможно, предприятие рассчитывает, что захоронение будет законсервировано на несколько лет? Этого не будет. Надеюсь на понимание и конструктив со стороны руководства. Мы понимаем их потери, но не можем допустить нанесения вреда окружающей среде", – сказал Синегубов.

Он отметил, что предприятие не смогло самостоятельно решить проблему, и не было готово к такой чрезвычайной ситуации.

"То, что произошло на предприятии, – беда. Мы понимаем, что птицефабрика понесла существенные потери. Но должны понимать, что эта чрезвычайная ситуация местного уровня должна быть ликвидирована. Руководство птицефабрики обещало в ближайшее время заключить договора на утилизацию биомассы и начать утилизацию. Но пока ничего не происходит, кроме бонитировки птицы", – добавил глава ОГА.

Синегубов подчеркнул, что захоронение птицы на арендованных птицефабрикой землях, за селом Потоки, временное. Вся биомасса должна быть утилизирована, и работы должны начаться в ближайшие дни: "День, два, три можем подождать, но не недели. Сейчас речь идет о саботаже этой истории".

В ОГА напомнили, что правоохранители открыли, по меньшей мере, три уголовных производства. Расследуются причины и обстоятельства гибели птицы.

Руководитель Кременчугской птицефабрики Валерий Вакух заверил, что процедура временного захоронения проводится с учетом всех норм. По его словам, в ближайшее время будут составлены графики утилизации. Фабрика до сих пор ничего не утилизировала, поскольку не имеет специализированного транспорта.

"Мы используем пленку, годность которой 100 лет. Данная пленка исключает попадание в воду и почву вредных веществ. На данный момент это безопасно", – заверил Вакух.

Cмотрите фотогалерею: На Полтавщине птицефабрика не справляется с утилизацией 600 тысяч кур

Напомним, прошлым летом произошел масштабный пожар на птицефабрике в Киевской области. Область пожара на предприятии достигла 15 тысяч квадратных метров. Тогда погибли 150 тысяч кур.

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