У Коломойского нет власти над Зеленским, – политолог Якубин

Принятый Верховной Радой “банковский“ закон четко показал, что экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский не имеет реальной власти над президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин, пишут Украинские Новости.

“Год назад многие говорили: Коломойский поддерживает Зе, потому что рассчитывает получить выгодное для себя решение по ПриватБанку. Целый год эта тема муссировалась в разных вариациях. Это был основополагающий миф, вокруг которого все выстраивалось. И вот принят закон, который Зеленский якобы не должен был поддержать из-за Коломойского“, – сказал эксперт.

По мнению Якубина, Зеленский показал, что является прежде всего президентом, а не бывшим бизнес-партнером Коломойского. При этом Владимир Зеленский смог выстроить отношения и с другими финансовыми группами, исходя из потребностей государства, а не личных интересов.

Как сообщалось, после первого чтения к закону № 2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности“ депутаты подали 16 тыс. поправок. Чтобы разблокировать его принятие, Верховной Раде пришлось разработать специальный законопроект против “поправочного спама“. 13 мая закон № 2571-д получил 270 голосов в парламенте. Этот документ был важным условием для заключения Украиной соглашения с МВФ.