Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Глава государства сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях.

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 13 мая.

Так, согласно указам Зеленского, был уволен начальник главного управления СБУ в Житомирской области Олег Головаш, а на его место назначен Сергей Лисак.

Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.

А в Одесской области был уволен с должности главы управления СБУ Виталий Харченко. На его место был назначен Виктор Доровский.

Ранее Зеленский уволил двух заместителей председателя СБУ Ивана Баканова и назначил двух новых. Также президент назначил руководителя управления СБУ в Днепропетровской области.

Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о реформе СБУ. Документом предлагаются изменения в части правовой регламентации деятельности спецслужбы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet