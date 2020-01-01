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Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

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Глава государства сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях.
Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки в СБУ
Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки в СБУ
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 13 мая.

Так, согласно указам Зеленского, был уволен начальник главного управления СБУ в Житомирской области Олег Головаш, а на его место назначен Сергей Лисак.

Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.

А в Одесской области был уволен с должности главы управления СБУ Виталий Харченко. На его место был назначен Виктор Доровский.

Ранее Зеленский уволил двух заместителей председателя СБУ Ивана Баканова и назначил двух новых. Также президент назначил руководителя управления СБУ в Днепропетровской области.

Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о реформе СБУ. Документом предлагаются изменения в части правовой регламентации деятельности спецслужбы.

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Теги: СБУ, указ, назначение, Владимир Зеленский, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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