Рада приняла закон, позволяющий скрыть имущество через детей

Перед этим в НАПК забили тревогу, поскольку закон позволить скрыть имущество декларанта благодаря детям.

Верховная Рада поддержала закон, которым из членов семьи декларанта исключаются дети, не проживающие с ним, стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента.

"За" поддержку законопроекта проголосовали 244 нардепа.

Как известно, данный закон позволит не декларировать имущество чиновников, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с ними.

Хотя чиновники и должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и все оформленное на членов семей.

В прошлом году вступили в силу изменения в закон О предупреждении коррупции, которые расширили круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).

Также членами семьи субъекта декларирования являются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.

Кроме того, публичным служащим запрещено иметь близких лиц в прямом подчинении.

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