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Рада приняла закон, позволяющий скрыть имущество через детей

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Перед этим в НАПК забили тревогу, поскольку закон позволить скрыть имущество декларанта благодаря детям.
"За" проголосовали 244 нардепа
"За" проголосовали 244 нардепа
iportal.rada.gov.ua
 
Верховная Рада поддержала закон, которым из членов семьи декларанта исключаются дети, не проживающие с ним, стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента.
 
"За" поддержку законопроекта проголосовали 244 нардепа.
 
Как известно, данный закон позволит не декларировать имущество чиновников, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с ними.
 
Хотя чиновники и должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и все оформленное на членов семей.
 
В прошлом году вступили в силу изменения в закон О предупреждении коррупции, которые расширили круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).
 
Также членами семьи субъекта декларирования являются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.
 
Кроме того, публичным служащим запрещено иметь близких лиц в прямом подчинении.
 
Напомним. что в НАПК обеспокоились данным законом, который позволит скрыть имущество через несовершеннолетних детей.
 
Как сообщалось, экс-депутат "забыл" задекларировать недвижимость почти на четыре миллиона гривен.

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Теги: законы, имущество, декларация, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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