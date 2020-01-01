Рада приняла закон, позволяющий скрыть имущество через детей
Перед этим в НАПК забили тревогу, поскольку закон позволить скрыть имущество декларанта благодаря детям.
Верховная Рада поддержала закон, которым из членов семьи декларанта исключаются дети, не проживающие с ним, стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента.
"За" поддержку законопроекта проголосовали 244 нардепа.
Как известно, данный закон позволит не декларировать имущество чиновников, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с ними.
Хотя чиновники и должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и все оформленное на членов семей.
В прошлом году вступили в силу изменения в закон О предупреждении коррупции, которые расширили круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).
Также членами семьи субъекта декларирования являются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.
Кроме того, публичным служащим запрещено иметь близких лиц в прямом подчинении.
Напомним. что в НАПК обеспокоились данным законом, который позволит скрыть имущество через несовершеннолетних детей.
Как сообщалось, экс-депутат "забыл" задекларировать недвижимость почти на четыре миллиона гривен.
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