Денисова сообщила о кибератаках на сайт омбудсмена

Кибератаки на сайт омбудсмена наблюдаются на протяжении полутора лет. Две из них осуществлены во вторник, 12 мая.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила о массовых хакерских атаках на официальный сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кибератаки осуществляются на протяжении последних полутора лет. Последние две атаки были зафиксированы во вторник, 12 мая, после сообщения омбудсмена о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России.

"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный вебсайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда - приводят к его остановке и потери информации", - сообщила омбудсмен.

Денисова уже обратилась к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой начать расследование хакерских атак.

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