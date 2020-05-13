Рада одобрила продление запрета соцсетей РФ

Парламент предложил СНБО продлить действие санкций в отношении сервисов Mail.ru и социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники.

Верховная Рада проголосовала на продление санкций в отношении российских социальных сетей. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания парламента в среду, 13 мая.

Так, за проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" проголосовали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

В пояснительной записке указано, что вооруженная агрессия РФ против Украины продолжается.

"Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 закона Украины "О санкциях", для продолжения применения санкций до прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в записке.

Этим постановлением предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно продления срока санкций, в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года (№133/2017).

Этим решением, в частности, было запрещено интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социальным сетям ВКонтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru).

После этого голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание.

Напомним, в мае 2017 года вступил в силу указ президента Порошенко о блокировании российских соцсетей и некоторых СМИ на три года.

Также сообщалось, что СБУ предлагает продлить санкции в отношении российских соцсетей Одноклассники и ВКонтакте еще на три года. По данным спецслужбы, около 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet