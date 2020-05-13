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Рада одобрила продление запрета соцсетей РФ

Комментариев: 3
Парламент предложил СНБО продлить действие санкций в отношении сервисов Mail.ru и социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники.
За постановление проголосовали 248 нардепов
За постановление проголосовали 248 нардепов

Верховная Рада проголосовала на продление санкций в отношении российских социальных сетей. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания парламента в среду, 13 мая.

Так, за проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" проголосовали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

В пояснительной записке указано, что вооруженная агрессия РФ против Украины продолжается.

"Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 закона Украины "О санкциях", для продолжения применения санкций до прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в записке.

Этим постановлением предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно продления срока санкций, в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года (№133/2017).

Этим решением, в частности, было запрещено интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социальным сетям ВКонтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru).

После этого голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание.

Напомним, в мае 2017 года вступил в силу указ президента Порошенко о блокировании российских соцсетей и некоторых СМИ на три года.

Также сообщалось, что СБУ предлагает продлить санкции в отношении российских соцсетей Одноклассники и ВКонтакте еще на три года. По данным спецслужбы, около 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

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Теги: Россия, Рада, Верховная Рада, запрет, соцсети, санкции, блокировка, санкции против России, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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i-Вес    13.05.2020, 21:10
Оценка:  -23
i-Вес
Любая блокировка без проблем обходится любым сервисом VPN. Правительство в очередной раз выставили себя клоунами.
Asmo    13.05.2020, 21:44
Оценка:  0
Asmo
санкции вводили не для того, что бы тебе запретить пиратские фильмы и музыку качать, а для того что бы реклама туда не шла из Украины, так что украинский баблодатель ушел в другие ресурсы ФБ, ютуб и т.д..
Vodavozz    13.05.2020, 21:00
Оценка:  -23
Vodavozz
Войну с российскими соцсетями наши клоуны проигрывают уже три года.При этом не уставая кукарекать что ведут войну с российской армией,путая по причине упоротости эту армию с соцсетями!
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