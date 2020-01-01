Глава Одесчины просит помощи у Кабмина из-за засухи

Губернатор призвал правительство на помощь, поскольку в области из-за засухи может пропасть полмиллиона гектара озимых.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый призвал правительство помочь области и не допустить банкротства ряда агропредприятий из-за засухи, сообщили в пресс-центре облгосадминистрации.

На сайте ОГА сообщается, что область на грани гибели полмиллиона гектаров озимых из-за засухи и это более 50% от всех посевов в регионе.

"Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 ", - цитирует Куцого пресс-служба.

Он заявил, что агропредприятиям грозит банкротство, а бюджету - значительная нехватка средств. И если в прошлом году регион собрал 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможет выйти лишь на 1,2 млн тонн.

"Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн", - рассказал Куцый.

"Задача № 1, которая перед нами стоит, - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашему региону. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", - добавил глава региона.

Также губернатор обратился в банки с просьбой отсрочки погашения кредитов аграриям, или предоставления им льготных условий.

"Преодолеть катастрофические последствия засухи будет сложно, но возможно в сотрудничестве фермеров, ученых и государства", - считает Куцый.

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