В то же время пресс-секретарь СБУ не подтвердила информацию о задержании руководителя одесской таможни.

Пока что задержание главы таможни не подтвердили официально Facebook Игорь Мосийчук

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что СБУ проводит массовые обыски и задержания на Одесской таможне. Он опубликовал в Facebook фото и видео с места событий.

Cмотрите фотогалерею: На одесской таможне масштабные обыски

В то же время журналист Евгений Плинский сообщил в Telegram-канале о задержании на взятке главы Одесскои таможни Михаила Грибанова.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила УНИАН , что пока никто еще не задержан, проводятся следственные действия

"Никого пока не задержали, идут следственные действия", - сказала представитель СБУ.

Михаил Грибанов начал работать на должности начальника Одесской таможни 6 марта, став победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах.

По информации СМИ, чиновника уволили из таможенных органов в 2012 году после скандала, связанного с контрабандой электроники. Он фигурировал в уголовном деле, но обвиняемым так и не стал.

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