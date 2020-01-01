На одесской таможне масштабные обыски
В то же время пресс-секретарь СБУ не подтвердила информацию о задержании руководителя одесской таможни.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что СБУ проводит массовые обыски и задержания на Одесской таможне. Он опубликовал в Facebook фото и видео с места событий.
Cмотрите фотогалерею: На одесской таможне масштабные обыски
В то же время журналист Евгений Плинский сообщил в Telegram-канале о задержании на взятке главы Одесскои таможни Михаила Грибанова.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила УНИАН, что пока никто еще не задержан, проводятся следственные действия
"Никого пока не задержали, идут следственные действия", - сказала представитель СБУ.
Михаил Грибанов начал работать на должности начальника Одесской таможни 6 марта, став победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах.
По информации СМИ, чиновника уволили из таможенных органов в 2012 году после скандала, связанного с контрабандой электроники. Он фигурировал в уголовном деле, но обвиняемым так и не стал.
Как сообщалось, СБУ и ГБР в четверг, 23 апреля, провели обыски в офисе таможенной службы.
Напомним, недавно представители СБУ провели обыск в квартире экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
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