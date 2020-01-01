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На одесской таможне масштабные обыски

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В то же время пресс-секретарь СБУ не подтвердила информацию о задержании руководителя одесской таможни.
Пока что задержание главы таможни не подтвердили официально
Пока что задержание главы таможни не подтвердили официально
Facebook Игорь Мосийчук
 
Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что СБУ проводит массовые обыски и задержания на Одесской таможне. Он опубликовал в Facebook фото и видео с места событий. 
 
 
В то же время журналист Евгений Плинский сообщил в Telegram-канале о задержании на взятке главы Одесскои таможни Михаила Грибанова. 
 
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила УНИАН, что пока никто еще не задержан, проводятся следственные действия
 
"Никого пока не задержали, идут следственные действия", - сказала представитель СБУ. 
 
Михаил Грибанов начал работать на должности начальника Одесской таможни 6 марта, став победителем первого открытого конкурса ГТСУ на руководящие должности в регионах. 
 
По информации СМИ, чиновника уволили из таможенных органов в 2012 году после скандала, связанного с контрабандой электроники. Он фигурировал в уголовном деле, но обвиняемым так и не стал.
 
Как сообщалось, СБУ и ГБР в четверг, 23 апреля, провели обыски в офисе таможенной службы.
 

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Теги: СБУ, Таможня, обыск, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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