Копы майнили криптовалюту на конфискованных компьютерах – СМИ

Сотрудники ГБР провели обыски у начальника Витовского райотдела подполковника Дмитрия Носова, его заместителя и нескольких оперативников, утверждают СМИ.

Несколько месяцев назад полицейские разоблачили криптоферму в одном из сел Витовского района Новости-N

В Николаеве полицейские добывали криптовалюту на конфискованных компьютерах. Об этом накануне сообщило местное издание Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что на прошлой неделе в Николаеве сотрудники ГБР провели обыски у начальника Витовского райотдела подполковника Дмитрия Носова, его заместителя начальника – начальника следственного отделения Юрия Гаркуши и нескольких оперативников. У них изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

По данным издания, именно компьютеры и были причиной обысков. Несколько месяцев назад полицейские разоблачили криптоферму в одном из сел в регионе. Они конфисковали компьютеры, однако, бывший администратор "фермы" обнаружил, что эти машины вновь начали работать и добывать биткоины.

Компьютеры были установлены дома у подозреваемых сотрудников полиции и круглосуточно работали. Их обнаружили во время обысков.

Бывший администратор обратился в ГБР. В ведомстве открыли уголовное дело по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ст.365 УК Украины).

Позже к мужчине пришли сотрудники Витовского райотдела полиции и жестоко избили его.

"Как сообщает источник в прокуратуре, избили его сотрудники все того же Витовского райотдела полиции. По информации источника, это были лично начальник райотдела, его заместитель по следствию и двое оперативников", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики поручило Энергоатому отработать возможность майнить криптовалюту с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной электроэнергии.

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