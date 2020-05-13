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В Черкасской области открыли музей погибшим беркутовцам

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В экспозицию музея в селе Межиречье входят резиновые дубинки, которыми избивали протестующих на Майдане.
Часть экспозиции музея погибшим беркутовцам
Часть экспозиции музея погибшим беркутовцам
Владимир Зинченко / Facebook

В Черкасской области недалеко от города Канев в селе Межиречье открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам спецподразделения Беркут. Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко на своей странице в Facebook в среду, 13 мая.

"На Каневщине в Межиречье открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих", – написал он.

Зинченко предложил всем, кто готов "поехать в гости в этот музей", писать ему лично.

Позже к этому посту появилось дополнение: "Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько поубирали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты".

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области открыли музей погибшим беркутовцам

В апреле сообщалось, что подозреваемого в расстреле майдановцев экс-бойца спецподразделения Омега Владимира Косенко отпустили под личное обязательство.

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Теги: фото, музей, Беркут, майдан, Черкасская область, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vodavozz    13.05.2020, 21:56
Оценка:  0
Vodavozz
Очень жаль что Янукович оказался трусливым,бесхребетным червяком и не приказал задавить эту майданутую гниду в самом зародыше,хотя имел на это полное право как демократически избранный Президент...А ребят из Беркута очень жаль,в отличии от майданутых приматов,которых свои же и постреляли как бешеных
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