В экспозицию музея в селе Межиречье входят резиновые дубинки, которыми избивали протестующих на Майдане.

В Черкасской области недалеко от города Канев в селе Межиречье открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам спецподразделения Беркут. Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимир Зинченко на своей странице в Facebook в среду, 13 мая.

"На Каневщине в Межиречье открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих", – написал он.

Зинченко предложил всем, кто готов "поехать в гости в этот музей", писать ему лично.

Позже к этому посту появилось дополнение: "Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько поубирали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты".

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области открыли музей погибшим беркутовцам

В апреле сообщалось, что подозреваемого в расстреле майдановцев экс-бойца спецподразделения Омега Владимира Косенко отпустили под личное обязательство.

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