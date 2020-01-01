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Минэкономики озвучило прогноз по урожаю зерна

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Министерство экономики прогнозирует, что Украины выйдет на урожай 65-68 тонн зерна и сохранит статус страны-экспортера.
Украина должна выйти на цифру 65-68 тонн
Украина должна выйти на цифру 65-68 тонн
Корреспондент.net
В этом году ожидается урожай в объеме 65-68 млн тонн зерна, из-за чего Украина сохранит статус страны-экспортера, заявил министр Минэкономики Игорь Петрашко во время брифинга в Киеве
 
 
"На текущий год мы прогнозируем несколько сценариев. Наиболее реалистичный по сбору урожая предусматривает 65-68 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году, но все равно существенные объемы, которые позволят нам обеспечить продовольственную безопасность в Украине, а также сохранить статус великой экспортной страны", - сказал Петрашко.
 
Ранее в ведомстве рассчитывали на 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией коронавируса.
 
В 2019 году в Украине собрали 74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур, и это рекордные показатели урожая.
 
Напомним, накануне губернатор Одесской области Максим Куцый обратился в Кабмин просить помощи аграриям, урожаи которых под угрозой из-за засухи.

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Теги: Минэкономики, прогноз, урожай, зерно
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Источник: korrespondent.net

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