Минэкономики озвучило прогноз по урожаю зерна

Министерство экономики прогнозирует, что Украины выйдет на урожай 65-68 тонн зерна и сохранит статус страны-экспортера.

В этом году ожидается урожай в объеме 65-68 млн тонн зерна, из-за чего Украина сохранит статус страны-экспортера, заявил министр Минэкономики Игорь Петрашко во время брифинга в Киеве

"На текущий год мы прогнозируем несколько сценариев. Наиболее реалистичный по сбору урожая предусматривает 65-68 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году, но все равно существенные объемы, которые позволят нам обеспечить продовольственную безопасность в Украине, а также сохранить статус великой экспортной страны", - сказал Петрашко.

Ранее в ведомстве рассчитывали на 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией коронавируса.

В 2019 году в Украине собрали 74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур, и это рекордные показатели урожая.

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