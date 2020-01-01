Пиар на бане. Запрет для соцсетей России продлят

СНБО Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому продлить санкции против таких российских социальных сетей, как Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru.

Ряд российских интернет-ресурсов в Украине запретили в мае 2017 года на три года. Срок этого запрета подходит к концу через пару дней и его собираются продлить. При этом такие соцсети, как Вконтакте и Одноклассники, даже, несмотря на запрет, продолжают пользоваться популярностью в Украине.

Ради продления запрета органы власти даже устроили настоящие перегонки.

СНБО + Рада

Первыми инициировали продление запрета российских соцсетей в СБУ. Еще в апреле в службе заявили, что настаивают на продлении санкций еще на три года. Такое предложение внес в СНБО глава СБУ Иван Баканов.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом", – цитировала главу СБУ пресс-служба ведомства.

В среду, 13 мая, Совет национальной безопасности и обороны Украины передал в офис президента страны проект указа о продлении санкций против российских интернет-сервисов.

Поучаствовать в продлении санкций решила и Рада, хотя ее решение в этом вопросе не имеет никакой юридической силы. Само решение о дальнейшем запрете российских сайтов находится в компетенции СНБО и президента. Но депутат Роман Лозинский из Голоса все равно совместно с другими депутатами от этой партии и Европейской солидарности зарегистрировали в Раде проект постановления о продлении санкций. Под рассмотрение санкций собрали даже специальное внеочередное заседание.

Открывая это заседание спикер Дмитрий Разумков отметил, что постановление, которое предлагается по инициативе фракций Голос и ЕС, не входит в компетенцию парламента: "Вопрос, который выносится, при всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю, потому что 17 членов Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о санкциях. Сейчас это решение ожидает указа президента. Это не зона ответственности и не компетенция Верховной Рады".

На это председатель фракции Голос Сергея Рахманин ответил: "Относительно того, имеет или не имеет смысл эта процедура... Когда мы дезинфектором моем руки, мы время от времени напоминаем себе, что надо соблюдать правила гигиены. Сегодня голосование зеленой кнопкой за это постановление, это демонстрация того, сколько людей в этом зале придерживаются информационной гигиены".

В итоге, постановление поддержали 248 нардепов. Спикер Дмитрий Разумков при голосовании нажал кнопку "воздержался".

Эффективен ли запрет?

По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину в январе 2017 года приходилось 17,6% от общего трафика ВКонтакте. По данным на май 2020 года доля трафика с Украины во ВКонтакте упала до 6,48%.

По данным СБУ, за период действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте уменьшилось в три раза, что "значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб".

В Интернет-ассоциации Украины посчитали, что после блокировки аудитория российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники суммарно упала примерно на 40%.

Впрочем, по статистике SimilarWeb за апрель 2020 года, ВКонтакте и Одноклассники по-прежнему входят в топ-10 самых популярных украинских сайтов: ВК – на четвертом месте, ОК – на девятом. Вконтакте из соцсетей уступила лишь Facebook. На 12 месте была украинская версия Яндекса, на 14-м — русская. Портал Mail.ru опустился на 17-ю строчку.

Для ВКонтакте украинская аудитория остается второй по массовости после самих россиян.

Дальше будет?

Когда российские соцсети запрещали впервые, то много было разговоров о том, что это наступление на демократию и у людей забирают право выбора. Пугали и тем, что с помощью запрета Вконтакте отрабатывается механизм для дальнейшего бана всех неугодных власти интернет-ресурсов. Но больше никого так и не забанили.

Сейчас снова появляются разговоры о новых запретах. Например, народный депутат от Слуги народа Виктория Подгорная предложила закрыть мессенджер Telegram из-за распространения в нем сомнительной и преступной информации.

В комментариях ее поддержала экс-нардеп восьмого созыва Рады от партии "Самопомич" Анна Гопко. По ее мнению, Telegram необходимо запретить в Украине решением СНБО, так как он якобы несет угрозу нацбезопасности страны.

"Закрыть и не нянчиться! Это требование нацбезопасности. И вместе с ним еще и кремлевские каналы. Решением СНБО. И не слушать "гидбридных" западных аля аналитических центров, которые будут рассказывать о цензуре, ограничении свободы слова", - отметила Гопко.

Но пока сложно представить, что эти разговоры перерастут в реальные действия.