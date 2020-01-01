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В ГБР рассказали о задержаниях на Одесской таможне

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Следователи Госбюро проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц из руководящего состава Одесской таможни.
Один из задержанных таможенников
Один из задержанных таможенников
ДБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 13 мая.

"По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали таможенника во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов.

Также следователи Госбюро проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному и его сообщникам о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В ГБР рассказали о задержаниях на Одесской таможне

Ранее сообщалось, что СБУ проводит масштабные обыски на Одесской таможне. Журналист Евгений Плинский сообщил в Telegram-канале о задержании на взятке главы таможни Михаила Грибанова, который был назначен на эту должность в марте нынешнего года.

Напомним, 23 апреля СБУ и ГБР провели обыски в офисе таможенной службы. Правоохранители заинтересовались тендером на создание символики ведомства.

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Теги: Таможня, Одесса, взятка, фото, взятки, обыск, обыски, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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