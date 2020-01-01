В ГБР рассказали о задержаниях на Одесской таможне

Следователи Госбюро проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц из руководящего состава Одесской таможни.

Следователи Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 13 мая.

"По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали таможенника во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов.

Также следователи Госбюро проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному и его сообщникам о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что СБУ проводит масштабные обыски на Одесской таможне. Журналист Евгений Плинский сообщил в Telegram-канале о задержании на взятке главы таможни Михаила Грибанова, который был назначен на эту должность в марте нынешнего года.

Напомним, 23 апреля СБУ и ГБР провели обыски в офисе таможенной службы. Правоохранители заинтересовались тендером на создание символики ведомства.

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