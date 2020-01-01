В Украине может возникнуть дефицит воды – СНБО

Вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления, отметил секретарь СНБО Александр Данилов.

Последние пять лет в Украине были маловодны

В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Об этом стало известно в ходе заседание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны в среду, 13 мая.

Указано, что по информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В этом контексте секретарь СНБО Александр Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Он предложил провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Также на заседании говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Кроме того, участники мероприятия инициировали разработку водной стратегии Украины.

"По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в украинских реках зафиксирован самый низкий уровень воды за 100 лет. Единственные реки, в которых весной прибыла вода, протекают в Карпатах. Дефицит воды может привести к ограничениям, как для промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Также стало известно, что в результате засухи Украина уже потеряла 234 тысяч гектаров посевов озимых культур.

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