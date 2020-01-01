МОЗ изучает возможность посещения пляжей, бассейнов после карантина

Минздрав изучает возможность передачи коронавирусной инфекции нового типа через воду: бассейны, речки, озера, море.

Министерство здравоохранения Украины изучает возможность передачи коронавируса водным путем. Если такой путь передачи инфекции будет признан маловероятным, то украинцам разрешат купаться в речках, морях, озерах и бассейнах после смягчения карантина, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в среду, 13 мая, он заявил в эвире UA: Украинское радио.

По его словам, заместителя министра здравоохранения, решение относительно возможности купания в водоемах будет принято правительством в ближайшее время.

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через воду. И это вопрос будет также касаться пляжей", - сказал Ляшко.

Ранее в МОЗ заявили, что открывать пункты госграницы будут с учетом эпидемиологической ситуации в Украине, а также решения других стран Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet