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МОЗ изучает возможность посещения пляжей, бассейнов после карантина

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Минздрав изучает возможность передачи коронавирусной инфекции нового типа через воду: бассейны, речки, озера, море.
МОЗ решит, можно ли украинцам купаться
МОЗ решит, можно ли украинцам купаться

Министерство здравоохранения Украины изучает возможность передачи коронавируса водным путем. Если такой путь передачи инфекции будет признан маловероятным, то украинцам разрешат купаться в речках, морях, озерах и бассейнах после смягчения карантина, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в среду, 13 мая, он заявил в эвире UA: Украинское радио. 

По его словам, заместителя министра здравоохранения, решение относительно возможности купания в водоемах будет принято правительством в ближайшее время.

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через воду. И это вопрос будет также касаться пляжей", - сказал Ляшко.

Ранее в МОЗ заявили, что открывать пункты госграницы будут с учетом эпидемиологической ситуации в Украине, а также решения других стран Европы. 

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Теги: Пляж, бассейн, карантин, водоем, Ляшко, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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