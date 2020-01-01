В Минздраве рассказали, когда откроют метро

Введение спецпропусков на метро, может лишь усугубить распространение коронавирусной инфекции нового типа, считает главный санитарный врач страны.

Подземки в украинских городах могут открыться в разное время

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не гарантирует, что работа подземок в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно. Об этом, в среду, 13 мая, он заявил в эфире Украинского радио.

По его словам, правительство будет принимать решение об открытии метро, исходя из эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

“Об открытии киевского метрополитена мы будем говорить после анализа эпидситуации в столице”,- пояснил Ляшко.

По его словам, эпидситуация в регионах может быть разной, поэтому открываться подземки, возможно, будут в разное время.

“Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что три подземки откроются в один момент. Это трудно спрогнозировать”, - отметил он.

В то же время Ляшко отметил, что МОЗ не будет поддерживать введение спецпропусков в метро.

"Лично я как главный государственный санитарный врач не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - сказал он.

Ранее главный санитарный врач рассказал, когда в стране возобновят межобластное сообщение.

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