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В Черновицкой области растет число инфицированных COVID-19

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На фоне растущего числа инфицированных коронавирусом в областном центре смягчили карантинные ограничения.
В Черновицкой области зафиксировали более 70 новых случаев COVID-19
В Черновицкой области зафиксировали более 70 новых случаев COVID-19

В Черновицкой области зарегистрировали 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в среду, 13 мая, на своей странице в Facebook, заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

В то же время, за последние сутки на Буковине выздоровели 36 человек. Результаты их тестирования дважды показали отрицательный результат.

Таким образом, учитывая новые случаи заражения, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2516 человек.

Напомним, что в Черновицкой области растет число заражения COVID-19 и она остается среди регионов-лидеров по коронавирусу. Свободными в области остаются 35% коек в медучреждениях, рассчитанных на инфицированных коронавирусом нового типа.

Также сообщалось, что на Буковине ввели адаптивный карантин. Карантин будет действовать в школах и детских садах. Также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта.

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Теги: инфекция, Буковина, заражение, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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