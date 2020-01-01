В Ровенской области COVID-19 подтвержден почти у 80 детей

На проверке в Ровенском областном лабораторном центре остаются еще 74 образца с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В Ровенской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 18 человек в возрасте от девяти лет до 81 года. Об этом в среду, 13 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"С начала вспышки пандемии на стационарном лечении находилось 254 больных или 23,9% от зараженных, а на амбулаторном - 809 человек или 76,1%", - отметил чиновник.

В общем в Ровенской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 1 063 человека.

"Из них - 230 медработников и 79 детей", - добавил чиновник.

В то же время, от осложнений, вызванных болезнью, в области скончались 24 человека, а это 2.2% всех больных на Ровенщине. Еще 255 пациентов, среди которых 9 детей, уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Виталий Коваль также обратился к жителям региона и призвал дальше соблюдать правила дистанцирования и гигиены.

"Друзья, не думайте, что ослабление карантина - это повод забыть про все меры предосторожности. Еще не время снимать маски и собираться компаниями. Потерпите немножко и все будет хорошо" - подчеркнул глава ОГА.

Ранее из-за коронавируса в селе Познань Рокитновского района Ровенской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту.

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