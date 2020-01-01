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В Ровенской области COVID-19 подтвержден почти у 80 детей

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На проверке в Ровенском областном лабораторном центре остаются еще 74 образца с подозрением на коронавирусную инфекцию.
В Ровенской области выросло число заражений COVID-19
В Ровенской области выросло число заражений COVID-19

В Ровенской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 18 человек в возрасте от девяти лет до 81 года. Об этом в среду, 13 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль. 

"С начала вспышки пандемии на стационарном лечении находилось 254 больных или 23,9% от зараженных, а на амбулаторном - 809 человек или 76,1%", - отметил чиновник.
 
В общем в Ровенской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 1 063 человека.
 
"Из них - 230 медработников и 79 детей", - добавил чиновник. 
 
В то же время, от осложнений, вызванных болезнью, в области скончались 24 человека, а это 2.2% всех больных на Ровенщине. Еще 255 пациентов, среди которых 9 детей, уже выздоровели и выписались из медучреждений. 
 
Виталий Коваль также обратился к жителям региона и призвал дальше соблюдать правила дистанцирования и гигиены. 
 
"Друзья, не думайте, что ослабление карантина - это повод забыть про все меры предосторожности. Еще не время снимать маски и собираться компаниями. Потерпите немножко и все будет хорошо" - подчеркнул глава ОГА. 
 
Ранее из-за коронавируса в селе Познань Рокитновского района Ровенской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту.
 

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Теги: инфекция, карантин, Ровенская область, заражение, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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