Итоги 13 мая: Дефицит воды и второй этап ослабления карантина
В Украине может возникнуть дефицит воды
В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, что “потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления”.
Зеленский объявил о втором этапе смягчения карантина
Президент в своем видеобращении к украинцам объяснил, когда наступят следующие послабления. По его словам, второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.
Перевозчики перекрыли центр Киева
Представители автоперевозчиков утром в среду, собрались в центре столицы на акцию протеста против запрета пассажирских перевозок. Протестующие требовали от Кабмина разрешения на внутренние и международные рейсы.
Рада одобрила продление запрета соцсетей РФ
Верховная Рада проголосовала на продление санкций в отношении российских социальных сетей. “За” проголосовали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Этим решением, в частности, было запрещено интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru и социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники.
Минэкономики озвучило прогноз по урожаю зерна
В этом году ожидается урожай в объеме 65-68 млн тонн зерна. По словам чиновников, это меньше, чем в прошлом году, но даже такие объемы позволят обеспечить продовольственную безопасность в Украине, а также сохранить статус великой экспортной страны.
В Кабмине спрогнозировали рост безработицы
С начала карантина количество безработных в Украине выросло на 197 тысяч человек - до почти полмиллиона человек. По прогнозам правительства, в этом году предполагается резкий рост безработных до 9,4%. В 2019-м году эта цифра составляла 8,2%.
Выросло число выздоровевших
В Украине за минувшие сутки выздоровело рекордное количество пациентов, болевших коронавирусом - 343, хотя накануне это число составляло 85 пациентов. При этом в целом выписаны 3716 человек, зафиксировано 439 летальных случаев.
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