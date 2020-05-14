Итоги 13 мая: Дефицит воды и второй этап ослабления карантина

Эксперты призвали к оптимизации использования водных ресурсов в Украине и их экономному потреблению; Зеленский рассказал, когда наступит второй этап смягчения карантина. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Последние пять лет в Украине были маловодны depositphotos.com

В Украине может возникнуть дефицит воды

В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, что “потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления”.

Зеленский объявил о втором этапе смягчения карантина

Президент в своем видеобращении к украинцам объяснил, когда наступят следующие послабления. По его словам, второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО.

Перевозчики перекрыли центр Киева

Представители автоперевозчиков утром в среду, собрались в центре столицы на акцию протеста против запрета пассажирских перевозок. Протестующие требовали от Кабмина разрешения на внутренние и международные рейсы.

Рада одобрила продление запрета соцсетей РФ

Верховная Рада проголосовала на продление санкций в отношении российских социальных сетей. “За” проголосовали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Этим решением, в частности, было запрещено интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru и социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники.

Минэкономики озвучило прогноз по урожаю зерна

В этом году ожидается урожай в объеме 65-68 млн тонн зерна. По словам чиновников, это меньше, чем в прошлом году, но даже такие объемы позволят обеспечить продовольственную безопасность в Украине, а также сохранить статус великой экспортной страны.

В Кабмине спрогнозировали рост безработицы

С начала карантина количество безработных в Украине выросло на 197 тысяч человек - до почти полмиллиона человек. По прогнозам правительства, в этом году предполагается резкий рост безработных до 9,4%. В 2019-м году эта цифра составляла 8,2%.

Выросло число выздоровевших

В Украине за минувшие сутки выздоровело рекордное количество пациентов, болевших коронавирусом - 343, хотя накануне это число составляло 85 пациентов. При этом в целом выписаны 3716 человек, зафиксировано 439 летальных случаев.

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