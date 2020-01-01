На Донбассе за сутки один погибший и двое раненых

Сепаратисты девять раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные дали отпор, ранив троих противников.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовки российские наемники дважды задействовали гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в целом выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово противник применил 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Катериновки сепаратисты применили 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным украинской разведки, 13 мая военнослужащие ВСУ ранили трех противников.

Отмечается, что с начала текущих суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток у Авдеевки противник дважды вел огонь - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от н.п. Верхнеторецкое наемники задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Зайцево и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.

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Напомним, за сутки 12 мая на Донбассе было девять обстрелов, один военный получил ранения.

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