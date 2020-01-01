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На Донбассе за сутки один погибший и двое раненых

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Сепаратисты девять раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные дали отпор, ранив троих противников.
На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
facebook.com/theministryofdefence.ua

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовки российские наемники дважды задействовали гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в целом выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово противник применил 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Катериновки сепаратисты применили 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным украинской разведки, 13 мая военнослужащие ВСУ ранили трех противников.

Отмечается, что с начала текущих суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток у Авдеевки противник дважды вел огонь - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от н.п. Верхнеторецкое наемники задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Зайцево и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.

Танкисты ВСУ провели стрельбы в зоне ООС

Напомним, за сутки 12 мая на Донбассе было девять обстрелов, один военный получил ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, погиб, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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