На Донбассе за сутки один погибший и двое раненых
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовки российские наемники дважды задействовали гранатометы различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в целом выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово противник применил 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Катериновки сепаратисты применили 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
По данным украинской разведки, 13 мая военнослужащие ВСУ ранили трех противников.
Отмечается, что с начала текущих суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток у Авдеевки противник дважды вел огонь - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от н.п. Верхнеторецкое наемники задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.
По украинским военнослужащим, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Зайцево и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.
Танкисты ВСУ провели стрельбы в зоне ООС
Напомним, за сутки 12 мая на Донбассе было девять обстрелов, один военный получил ранения.
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