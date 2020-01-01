Новости Донбасса 14 мая: Убит украинский военный, двое получили ранения
За минувшие сутки, 13 мая, на Донбассе боевики 9 раз нарушали режим “тишины“. Погиб один украинский защитник. Двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных “Минском“ минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские воины на все обстрелы со стороны террористов давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов, - сообщили в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ вблизи Гнутово, Талаковки, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ боевики вблизи Крымского дважды открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем, выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Рядом с Катериновкой боевики нарушали режим прекращения огня, используя 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, - сообщили в штабе ООС.
По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех оккупантов.
С начала текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ возле Авдеевки противник дважды вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Верхнеторецкого оккупанты задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.
По украинским военнослужащим в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ возле Зайцевото и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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