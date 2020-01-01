Полиция разоблачила мошенников, представлявшихся сотрудниками банков

Злоумышленники звонили гражданам, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, и узнавали полную информацию о реквизитах банковской карты, после чего списывали с нее деньги.

Киберполиция накрыла три крупных мошеннических call-центра, которые "маскировались" под службы безопасности банков для кражи денег с карточек украинцев. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Отмечается, что организовали преступную деятельность трое жителей Днепропетровской и Киевской областей. Мошеннические call-центры, где работало более 150 человек, они разместили в Киеве.

"Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банковского учреждения и узнавали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. Кроме этого, фигуранты побуждали владельцев карт устанавливать на телефон программное обеспечение для удаленного контроля. В дальнейшем осуществлялось несанкционированное списание денежных средств с карт пострадавших на подконтрольные счета", - рассказали подробности правоохранители.

По результатам обысков в помещениях call-центров изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, базы данных клиентов, sim-карты.

Устанавливается полный круг пострадавших лиц и размеры причиненных убытков.

Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК).

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Ранее сообщалось, что полиция задержала организатора группы "черных риэлторов". Злоумышленники оказались причастны к вымогательству денег и легализации преступных доходов.

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