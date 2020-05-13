Рябошапка о Венедиктовой: “Заявила Зеленскому, что я продаю дела”

Экс-генпрокурор рассказал, как относится к Венедиктовой.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выдержал паузу и пошел атакой на действующую главу Офисе генпрокурора Ирину Венедиктову.

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Об этом сообщает LB.ua.

Рябошапка публично обвинил Венедиктову в интригах и лжи. Он отметил, что хозяйка Офиса генпрокурора относится к той категории людей, кто "предсказывал его отставку" и лично заявила президенту Владимиру Зеленскому, что Рябошапка продает уголовные производства.

Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии, - рассказал Рябошапка.

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При этом он отметил, что очень удивился таким заявлением Венедиктовой, поскольку разговор касался совершенно другой темы.

В пользу своих слов Рябошапка отметил, что у него есть свидетель этого разговора. Между тем, его имени экс-генпрокурор не назвал. Однако он уточнил, что это был его коллега, который потом позвонил и извинился за поведение Венедиктовой.

Если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня, - сказал бывший генпрокурор.

По мнению Рябошапка, возможной причиной таких действий Венедиктовой были ее амбиции возглавить Офис генпрокурора, поскольку "конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный".

Напомним, бывший генпрокурор Рябошапка считает, что дело Гандзюк "слили". По мнению Рябошапки, подозреваемые в покушении на Екатерину Гандзюк получат оправдательные приговоры.

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