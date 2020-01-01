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В Украине 16 847 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразились 422 человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 654 случая;
  • Волынская область - 535 случаев;
  • Днепропетровская область - 781 случай;
  • Донецкая область - 117 случаев;
  • Житомирская область - 533 случая;
  • Закарпатская область - 791 случай;
  • Запорожская область - 347 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
  • Кировоградская область - 432 случая;
  • м. Киев - 2012 случаев;
  • Киевская область - 1067 случаев;
  • Львовская область - 904 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 228 случаев;
  • Одесская область - 693 случая;
  • Полтавская область - 257 случаев;
  • Ровенская область - 1062 случая;
  • Сумская область - 158 случаев;
  • Тернопольская область - 1033 случая;
  • Харьковская область - 713 случаев;
  • Херсонская область - 165 случаев;
  • Хмельницкая область - 209 случаев;
  • Черновицкая область - 2516 случаев;
  • Черкасская область - 348 случаев;
  • Черниговская область - 84 случая.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, в Ровенской области COVID-19 подтвержден почти у 80 детей. На проверке в Ровенском областном лабораторном центре остаются еще 74 образца с подозрением на коронавирусную инфекцию.

 

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Теги: коронавирус, МОЗ, статистика
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