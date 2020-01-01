В Украине 16 847 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 654 случая;
- Волынская область - 535 случаев;
- Днепропетровская область - 781 случай;
- Донецкая область - 117 случаев;
- Житомирская область - 533 случая;
- Закарпатская область - 791 случай;
- Запорожская область - 347 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
- Кировоградская область - 432 случая;
- м. Киев - 2012 случаев;
- Киевская область - 1067 случаев;
- Львовская область - 904 случая;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 228 случаев;
- Одесская область - 693 случая;
- Полтавская область - 257 случаев;
- Ровенская область - 1062 случая;
- Сумская область - 158 случаев;
- Тернопольская область - 1033 случая;
- Харьковская область - 713 случаев;
- Херсонская область - 165 случаев;
- Хмельницкая область - 209 случаев;
- Черновицкая область - 2516 случаев;
- Черкасская область - 348 случаев;
- Черниговская область - 84 случая.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Ровенской области COVID-19 подтвержден почти у 80 детей. На проверке в Ровенском областном лабораторном центре остаются еще 74 образца с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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