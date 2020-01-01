Против министра Криклия завели уголовное дело по заявлению народного депутата из фракции «Слуга народа»

Народный депутат от «Слуги Народа» Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Владислава Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу. Об этом сообщил нардеп от «Слуги Народа» Александр Дубинский в своем телеграм-канале .

«Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен», - отметил он.

По словам Дубинского, «Криклий - ещё более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль» и это будет доказано.