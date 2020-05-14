В Украине планируют запустить новую модель общественного транспорта

Данная модель подразумевает замену маршруток на автобусы и электробусы.

В Украине могут заменить маршрутки на автобусы и электробусы facebook.com/Kyivpastrans

Министерство инфраструктуры Украины выступило с инициативой ввести новую модель общественного транспорта в связи с пандемией COVID-19. Данная модель призвана заменить маршрутки на автобусы и электробусы. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире “Завтрак с 1+1“.

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Он добавил, что, в отличие от маршрутных такси, это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям.

На вопрос, когда общественный транспорт вновь появится на улицах городов страны, Криклий ответил, что “это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси“.

Напомним, ранее Криклий отреагировал на инициативу открыть метрополитен 25 мая. Министр инфраструктуры не поддержал данное предложение.

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