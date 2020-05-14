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В Украине планируют запустить новую модель общественного транспорта

Комментариев: 2
Данная модель подразумевает замену маршруток на автобусы и электробусы.
В Украине могут заменить маршрутки на автобусы и электробусы
В Украине могут заменить маршрутки на автобусы и электробусы
facebook.com/Kyivpastrans

Министерство инфраструктуры Украины выступило с инициативой ввести новую модель общественного транспорта в связи с пандемией COVID-19. Данная модель призвана заменить маршрутки на автобусы и электробусы. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире “Завтрак с 1+1“. 

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Он добавил, что, в отличие от маршрутных такси, это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям.

На вопрос, когда общественный транспорт вновь появится на улицах городов страны, Криклий ответил, что “это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси“.

Напомним, ранее Криклий отреагировал на инициативу открыть метрополитен 25 мая. Министр инфраструктуры не поддержал данное предложение. 

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Теги: Криклий, Общественный транспорт, Украина, Маршрутки, Автобусы, Модель
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Комментариев (2)
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Legkaya_Lisa    14.05.2020, 11:41
Оценка:  +1
Legkaya_Lisa
Если заменят все маршруты, то почему нет?
korvin_ral    14.05.2020, 10:38
Оценка:  +1
korvin_ral
Не прошло и двадцати лет, как додумались.
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