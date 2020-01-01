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На Закарпатье от коронавируса скончался известный цыганский барон

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Смерть цыганского барона наступила вчера.
Николай Богар
Николай Богар
pershij.com.ua

В городе Подвиноградов Закарпатской области в среду, 13 мая, от коронавируса скончался ромский барон Николай Богар, которому было 62 года. 

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Об этом сообщает издание Pershij.

О смерти барона сообщил депутат Ужгородского городского совета Мирослав Горват. Он сообщил, что Николай Богар умер от коронавируса. У него осталось 12 детей - семь сыновей и пять дочерей, а также 60 внуков и 12 правнуков. 

В 2018 году в соцсетях появилась информация, что на 60-й день рождения Богара собралось около 400 гостей. Также известно, что семеро сыновей юбиляра подарили ему раритетный автомобиль ГАЗ-13 "Чайка".

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Смерть Богара также подтвердил экс-нардеп Андрей Лозовой. Он отметил, что смерть наступила именно от коронавируса.

Напомним, Песков рассказал о борьбе с COVID-19. Пресс-секретарь Путина рассказал детали своего лечения.

 

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Теги: коронавирус, вирус, цыганский барон, Богар
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