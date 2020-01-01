Харьковские банкоматы взрывают с регулярностью один в месяц.

Ночью в Харькове взорвали банкомат – уже третий с начала весны

Ночью в Харькове взорвали банкомат – уже третий с начала весны

Полиция расследует очередной подрыв банкомата в Харькове. Как информирует отдел коммуникации областного управления полиции, сообщение о взрыве на улице Киргизской в Слободском районе города поступило правоохранителям 14 мая в 4:31.

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На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, а также специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники взорвали банкомат, расположенный в мини-маркете. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен. В результате происшествия никто не пострадал.

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Следователем указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в начале апреля в Харькове грабители на велосипедах взорвали банкомат и унесли два миллиона. Однако правоохранители быстро вычислили и задержали злоумышленников по горячим следам. В середине марта в городе также был взорван банкомат, но тогда злоумышленников оперативно задержать не удалось.

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