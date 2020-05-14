Детские сады в Украине могут открыть уже 22 мая, - Степанов

МОЗ пропишет четкие критерии работы детсадов в условиях смягченного карантина.

В Украине детские сады могут возобновить работу уже на втором этапе ослабления в стране карантина - с 22 мая. Специалисты МОЗ занимаются разработкой четких критериев того, как они смогут функционировать в условиях эпидемии коронавируса.

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Об этом на сегодняшнем брифинге заявил глава МОЗ Максим Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что ведомство уже презентовало план выхода Украины из карантина. Первый этап был внедрен с 11 мая, следующий запланирован на 22 мая. Степанов отметили, что с этой даты в стране могут разрешить проводить спортивные соревнования, но без зрителей. Также будут снова функционировать гостиницы, но не хостелы и при условии, что рестораны и спортзалы в них работать не будут. Кроме того, ведомство разрешит проведение ВНО.

Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведение, - сказал он.

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При этом глава МОЗ добавил, что все эти меры будут функционировать только при условии соблюдения санитарных норм, которые включают масочный режим, социальные дистанции, дезинфекцию рук. Также Минздрав пропишет четкие требования по нормам работы по поводу каждого из пунктов послаблений.

Напомним, на Закарпатье от коронавируса скончался известный цыганский барон. Смерть цыганского барона наступила вчера.

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