ВСУ сообщили о смерти двух боевиков из базы “Миротворца”

Появились фото террористов.

На Донбассе скончались два террориста так называемый "ДНР" из базы сайта "Миротворец" - Анатолий Очередник и Александр Доронин.

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Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Офицер также опубликовал фото скончавшихся террористов.

Анатолий "Эдельвейс" Очередник и Александр "Невский" Доронин пошли на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей, - написав Штефан.

Доронин и Очередник включены в базу Миротворца.

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Согласно досье на Очередника, он был уроженцем Макеевки на Донбассе. По данным боевиков, он умер 6 мая от обрыва тромба. В 2017 году Очередник подорвался на мине и 2,5 года провел с аппаратом Елизарова.

В досье на Доронина указано, что террорист родился в Ивано-Франковской области, но жил в Донецке. Боевик был командиром взвода 11-го Отдельного мотострелковго полка "ДНР" (в/ч 08818). Он погиб 12 мая. 1 марта 2017 года получил проникающее осколочное ранение правого глаза в районе Авдеевской промзоны, после чего лечился в Ростове-на-Дону.

Напомним, на Донбассе минами загрязнено 21 тыс км² украинской земли. На сегодняшний день правительственные группы по разминированию очистили более 35 500 га земель.

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