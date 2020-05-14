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ВСУ сообщили о смерти двух боевиков из базы “Миротворца”

Комментариев: 2
Появились фото террористов.
Очередник и Доронин
Очередник и Доронин
коллаж фото

На Донбассе скончались два террориста так называемый "ДНР" из базы сайта "Миротворец" - Анатолий Очередник и Александр Доронин.

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Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). 

Офицер также опубликовал фото скончавшихся террористов.

Анатолий "Эдельвейс" Очередник и Александр "Невский" Доронин пошли на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей, - написав Штефан.

Доронин и Очередник включены в базу Миротворца. 

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Согласно досье на Очередника, он был уроженцем Макеевки на Донбассе. По данным боевиков, он умер 6 мая от обрыва тромба. В 2017 году Очередник подорвался на мине и 2,5 года провел с аппаратом Елизарова.

В досье на Доронина указано, что террорист родился в Ивано-Франковской области, но жил в Донецке. Боевик был командиром взвода 11-го Отдельного мотострелковго полка "ДНР" (в/ч 08818). Он погиб 12 мая. 1 марта 2017 года получил проникающее осколочное ранение правого глаза в районе Авдеевской промзоны, после чего лечился в Ростове-на-Дону.

Напомним, на Донбассе минами загрязнено 21 тыс км² украинской земли. На сегодняшний день правительственные группы по разминированию очистили более 35 500 га земель.

 

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Теги: Доронин, Очередник, боевики, террористы, ВСУ
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Комментариев (2)
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Pepsomen    14.05.2020, 12:59
Оценка:  0
Pepsomen
Сегодня их-завтра тех кто их.
merks    14.05.2020, 12:47
Оценка:  +2
merks
а я яй, какая жалость, ниче, зато моторылу встретят у чертей в гостях.......
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