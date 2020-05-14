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В Одессе таксистка обокрала пассажирку на 72 тысячи гривен

Комментариев: 4
Правонарушительница воспользовалась тем, что ее клиентка уснула в дороге.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Патрульной полиции Одессы

В Одессе правоохранители задержали 32-летнюю таксистку, которая ограбила свою клиентку. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

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Пострадавшая – жительница Суворовского района, которая ночью добиралась домой на такси и уснула по дороге. Воспользовавшись случаем, женщина-водитель забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карту, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 тысяч гривен.

Правонарушительница призналась в содеянном. Ей уже сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теперь таксистке грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве агрессивный таксист избил двух продавщиц в магазине. Найти преступника спустя год с лишним удалось благодаря видео и социальным сетям.

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Теги: такси, кража, Одесса
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Комментариев (4)
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Orzy    14.05.2020, 18:38
Оценка:  -4
Orzy
5 лет тюрьмы за 3000 баксов, которые вернула. Дороговато вышло.
Yonchik    14.05.2020, 19:15
Оценка:  +4
Yonchik
Вернула или заставили вернуть?
navigator2    14.05.2020, 14:14
Оценка:  0
navigator2
а пін код в думках прочитала? чи на карті написан був?
Колишній-східняк    14.05.2020, 18:14
Оценка:  +11
Колишній-східняк
у вкраденій мобілці всі доступи і були організовані
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